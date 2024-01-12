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Кыргызстан ратифицировал соглашение о создании Тюркского инвестфонда

Кыргызстан ратифицировал соглашение о создании Тюркского инвестфонда Кыргызстан ратифицировал соглашение об учреждении Тюркского инвестиционного фонда при Организации тюркских государств. 
Другие страны
12 января 2024 г. 15:24
Кыргызстан ратифицировал соглашение о создании Тюркского инвестфонда

Кыргызстан ратифицировал соглашение об учреждении Тюркского инвестиционного фонда при Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу кыргызского лидера, закон о ратификации соглашения, достигнутого в марте 2023 года в Анкаре, подписал президент страны Садыр Жапаров.

Ранее соглашение было ратифицировано парламентом страны.

Уставный капитал Тюркского инвестиционного фонда составит 500 млн долларов. Уставный капитал фонда должен быть разделен на 10 тысяч акций номинальной стоимостью 50 тысяч долларов каждая. Каждые из пяти стран ОТГ, в том числе Азербайджан, получат по 2000 первоначальных акций.

Милли Меджлис Азербайджана ратифицировал соглашение "О создании Тюркского инвестиционного фонда" 30 мая 2023 года, президент Ильхам Алиев подписал закон об утверждении соглашения 14 июня.

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Версия на азербайджанском языке Qırğızıstan “Türk İnvestisiya Fondunun yaradılması haqqında” sazişi ratifikasiya edib

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