Кыргызстан принимает председательство в СНГ на 2023 год

Председательство в СНГ в 2023 году переходит от Казахстана к Кыргызстану.

Председательство в СНГ в 2023 году переходит от Казахстана к Кыргызстану.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, президент республики Садыр Жапаров пообещал, что его страна как председатель в Содружестве будет обращать особое внимание на укрепление добрососедства и доверия между государствами - участниками СНГ.

Решение о председательстве Бишкека было принято 14 октября на саммите СНГ в Астане. Сопредседателями станут Россия и Казахстан. Ранее председатель Исполкома Содружества Сергей Лебедев отмечал, что Кыргызстан готов к будущему председательству.

На саммите в Астане Жапаров отметил, что важно направить усилия на поддержку и развитие партнерского взаимодействия между странами СНГ по таким направлениям, как транспорт, связь и коммуникации, миграционная политика, культурно-гуманитарное сотрудничество, реализация международных инициатив и межгосударственных программ.

По его словам, Кыргызстан будет стремиться к усилению межпарламентского взаимодействия государств - участников СНГ в целях дальнейшего сближения законодательств стран Содружества в различных областях. Он пообещал, что киргизская сторона во время своего председательства "неизменно будет уделять большое внимание укреплению добрососедских и доверительных отношений между государствами-участниками, основанных на уважении интересов друг друга, с расширением и углублением взаимодействия разноуровневых интеграционных структур на пространстве СНГ".

Жапаров добавил, что на этом этапе приоритетными задачами являются вопросы изменения климата, природоохранная и экологическая тематика в прямой увязке с вопросами безопасности и устойчивого развития. Именно поэтому, по его мнению, странам СНГ нужно налаживать активный диалог с международными институтами для реализации совместных проектов и программ в области охраны окружающей среды и внедрения экологически чистых технологий и повышения удельного веса зеленой экономики.

Кроме того, киргизский лидер подчеркивал, что его страна придерживается неизменной позиции о необходимости разрешения спорных вопросов исключительно мирным путем и политико-дипломатическими методами.