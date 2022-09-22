Кыргызстан предложил выгонять из ОДКБ за нападение на страну-союзника

Власти Кыргызстана предлагают ввести новые правила в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил секретарь Совбеза Киргизии Марат Иманкулов на фоне обострения конфликта с Таджикистаном, передает Report со ссылкой на 24.kg.

Власти Кыргызстана предлагают ввести новые правила в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил секретарь Совбеза Киргизии Марат Иманкулов на фоне обострения конфликта с Таджикистаном, передает Report со ссылкой на 24.kg.

«Надо ввести правило, чтобы все проблемы, возникающие между странами ОДКБ, решались мирным путем. Если кто-то надеется силой решить проблемы, предлагаем, чтобы его исключали из организации. Зачем это нужно, когда ты становишься членом ОДКБ и ждешь защиты от внешней угрозы, а получаешь конфликт со страной внутри организации?» — сказал Иманкулов. Он также предложил вводить санкции даже за угрозы союзникам.

Утром 16 сентября на границе Кыргызстана и Таджикистана вспыхнул вооруженный конфликт. Стороны обвинили друг друга в обстрелах.