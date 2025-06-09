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Кыргызстан переходит на мажоритарную систему выборов в парламент

Кыргызстан переходит на мажоритарную систему выборов в парламент Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон о переходе на мажоритарную систему выборов в парламент.
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9 июня 2025 г. 14:36
Кыргызстан переходит на мажоритарную систему выборов в парламент

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон о переходе на мажоритарную систему выборов в парламент.

Как сообщает Report текст поправок в конституционный закон "О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" опубликован на сайте главы государства.

Целью закона является совершенствование процедуры выборов депутатов парламента, противодействие политической коррупции и исключение недостатков действующей избирательной системы, повышение уровня доверия граждан к народным избранникам.

Согласно закону, для проведения выборов депутатов парламента Кыргызстана будет образовано 30 многомандатных территориальных избирательных округов, в каждом из которых будет избираются по три депутата.

Законом предусматривается, что при проведении выборов может быть применено дистанционное, электронное голосование. Решение о проведении дистанционного, электронного голосования принимается при назначении выборов.

Отметим, что группа депутатов парламента Кыргызстана во главе со спикером Нурланбеком Тургунбек уулу предложила изменить систему выборов. Инициаторы предложили избирать депутатов по мажоритарной системе (сейчас 54 парламентария избираются по партийным спискам, а 36 - по одномандатным округам).

Закон принят парламентом страны 30 апреля.

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