Кыргызстан обвинил Таджикистан в нарушении международных соглашений

Генеральная прокуратура Кыргызстана обвинила Таджикистан в нарушении ряда международных соглашений в ходе вооруженного конфликта на границе двух государств

Генеральная прокуратура Кыргызстана обвинила Таджикистан в нарушении ряда международных соглашений в ходе вооруженного конфликта на границе двух государств.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главный надзорный орган республики.

Прокуратура возбудила уголовное дело по фактам вторжения и "других преступлений", заявив, что 29 апреля в Баткенской области бандитские формирования и регулярные войска Таджикистана "вероломно атаковали границы Кыргызской Республики".

Уточняется, что атака была совершена с применением "автоматического оружия, минометов, боевых вертолетов, тяжелой бронетехники, артиллерийских расчетов и других видов вооружения" в отношении мирного населения.

По данным прокуратуры, Таджикистан нарушил требования устава Всеобщей декларации прав человека ООН от 1976 года, соглашения о создании СНГ от 1991 года, Алма-Атинской декларации от 1991 года, Московской декларации о соблюдении суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ государств-участников СНГ от 1994 и договора об основах межгосударственных отношений между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан от 1996 года.