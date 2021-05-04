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Кыргызстан обвинил Таджикистан в нарушении международных соглашений

Кыргызстан обвинил Таджикистан в нарушении международных соглашений Генеральная прокуратура Кыргызстана обвинила Таджикистан в нарушении ряда международных соглашений в ходе вооруженного конфликта на границе двух государств
Другие страны
4 мая 2021 г. 07:24
Кыргызстан обвинил Таджикистан в нарушении международных соглашений

Генеральная прокуратура Кыргызстана обвинила Таджикистан в нарушении ряда международных соглашений в ходе вооруженного конфликта на границе двух государств.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главный надзорный орган республики.

Прокуратура возбудила уголовное дело по фактам вторжения и "других преступлений", заявив, что 29 апреля в Баткенской области бандитские формирования и регулярные войска Таджикистана "вероломно атаковали границы Кыргызской Республики".

Уточняется, что атака была совершена с применением "автоматического оружия, минометов, боевых вертолетов, тяжелой бронетехники, артиллерийских расчетов и других видов вооружения" в отношении мирного населения.

По данным прокуратуры, Таджикистан нарушил требования устава Всеобщей декларации прав человека ООН от 1976 года, соглашения о создании СНГ от 1991 года, Алма-Атинской декларации от 1991 года, Московской декларации о соблюдении суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ государств-участников СНГ от 1994 и договора об основах межгосударственных отношений между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан от 1996 года.

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