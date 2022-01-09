Кыргызстан направил ноту Казахстану

Власти Кыргызстана направили ноту Казахстану в связи с задержанием казахстанскими силовиками киргизского гражданина по подозрению в причастности к терроризму.

Власти Кыргызстана направили ноту Казахстану в связи с задержанием казахстанскими силовиками киргизского гражданина по подозрению в причастности к терроризму.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в Бишкеке зампред кабмина Кыргызстана, председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев.

"Мы отправили ноту в Казахстан и всю информацию по данному делу", - сказал он.

По его словам, кыргызскую сторону "задевает" необоснованные обвинения казахстанских правоохранителей в адрес "добропорядочного гражданина, музыканта и общественника" Кыргызстана. Ташиев выразил уверенность, что задержанный в Казахстане музыкант Викрам Рузахунов не может быть террористом. "Скорее всего, он мог оказаться не в том месте не в то время", - предположил глава ГКНБ.

По данным кыргызского МВД, задержанный казахстанскими силовиками и обвиненный в участии в погромах Рузахунов часто гастролировал в Алматы. Накануне нового года он был приглашен в этот город для "проведения концертных программ". Билет в Алматы был приобретен 16 декабря 2021 года и 2 января он улетел в соседнюю республику. МВД уже установило, что в аэропорту Бишкека Рузахунова провожала его мать. Музыкант не имеет родственников в Казахстане и выезжал в соседнюю республику "только по приглашению для проведения концертных программ, а также для участия в музыкальных фестивалях".