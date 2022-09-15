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Кыргызстан, КНР и Узбекистан подписали проект строительства железной дороги между странами

Кыргызстан, КНР и Узбекистан подписали проект строительства железной дороги между странами Кыргызстан, Китай и Узбекистан подписали соглашение по сотрудничеству в строительстве железной дороги между странами на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Другие страны
15 сентября 2022 г. 08:58
Кыргызстан, КНР и Узбекистан подписали проект строительства железной дороги между странами

Кыргызстан, Китай и Узбекистан подписали соглашение по сотрудничеству в строительстве железной дороги между странами на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба президента Кыргызстана Садыра Жапарова.

Уточняется, что речь идет о "завершении технико-экономического обоснования проекта строительства" по участку на территории Кыргызстана по варианту маршрута "Торугарт - Арпа - Макмал - Джалал-Абад". Стороны также договорились о распределении расходов на проект в равных долях.

"Реализация проекта будет иметь общий положительный социально-экономический эффект в развитии экономики Кыргызстана и окажет значительное содействие расширению оказываемых транспортных услуг населению, развитию и совершенствованию транспортной инфраструктуры", - подчеркнули в пресс-службе президента.

По данным пресс-службы, новый железнодорожный коридор Китай - Кыргызстан - Узбекистан станет южным ответвлением континентального моста Евразии и откроет доступ на рынки Юго-Восточной, Западной Азии и стран Ближнего Востока. Данный маршрут обеспечит доставку грузов из Китая в Кыргызстан, а также в страны Центральной Азии и Ближнего Востока, в том числе Турцию, и далее в Евросоюз.

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