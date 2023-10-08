Кыргызстан и Таджикистан согласовали более 43 км общей границы

Рабочие группы правительственных делегаций Таджикистана и Кыргызстан по делимитации и демаркации государственной границы согласовали 43,32 км ее общих участков.

Рабочие группы правительственных делегаций Таджикистана и Кыргызстана по делимитации и демаркации государственной границы согласовали 43,32 км ее общих участков.

Как передает Report , об этом сообщило таджикское информагентство "Ховар", стороны подписали соответствующий протокол.

Отмечается, что мероприятие прошло в атмосфере дружбы и взаимопонимания. Встреча топографических рабочих групп и рабочих групп по правовым вопросам правительственных делегаций двух стран по делимитации и демаркации границы проходила с 3 по 7 октября 2023 года в городе Баткен Баткенской области Кыргызстана, следующая встреча состоится на территории Таджикистана.

2 октября 2023 года делегации двух стран во главе с председателем Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана Саймумином Ятимовым и зампредом кыргызского правительства, председателем ГКНБ Камчыбеком Ташиевым провели переговоры в областном центре Баткен, по итогам которого подписали протокол. Главы делегаций заявили, что реализация подписанного документа позволит разрешить споры и конфликты, периодически возникающие между жителями приграничных районов из-за территориальных претензий, и в скором времени будет принято окончательное решение по определению всех участков госграницы.