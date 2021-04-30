Кыргызстан и Таджикистан подписали совместное заявление

Делегации Таджикистана и Кыргызстан и провели переговоры в городе Исфара Согдийской области, граничащей с Кыргызстаном, и выпустили совместное заявление, в котором подтвердили намерение прекратить вооруженный конфликт, произошедший на таджикско-киргизской

Делегации Таджикистана и Кыргызстан и провели переговоры в городе Исфара Согдийской области, граничащей с Кыргызстаном, и выпустили совместное заявление, в котором подтвердили намерение прекратить вооруженный конфликт, произошедший на таджикско-киргизской границе 29 апреля. Заявление подписали председатель Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана Саймумин Ятимов и полномочный представитель правительства Кыргызстана Омурбек Суваналиев.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, текст опубликован в пятницу на сайте государственного информагентства "Ховар".

В нем говорится, что созданные по инициативе правительств Таджикистана и Кыргызстана комиссии по урегулированию вооруженного конфликта в приграничных районах обеих стран, случившегося 29 апреля 2021 года, "обсудили причины и последствия инцидента, пришли к обоюдному согласию прекратить вооруженный конфликт, отвести личный состав и боевую технику к местам постоянной дислокации". Также комиссии договорились "принять меры к недопущению эскалации напряженности, создать совместную рабочую группу из числа сотрудников правоохранительных органов и сотрудников исполнительной власти двух стран для полной реализации намеченных мер и создания соответствующих стабилизирующих условий для плодотворного переговорного процесса в интересах двух дружественных народов и государств".