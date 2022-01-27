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Кыргызско-таджикские переговоры не состоялись из-за продолжения стрельбы

Кыргызско-таджикские переговоры не состоялись из-за продолжения стрельбы Намеченные на четверг переговоры представителей Кыргызстана и Таджикистана по поводу прекращения вооруженного конфликта на границе двух государств не состоялись из-за продолжения перестрелок.
Другие страны
27 января 2022 г. 23:21
Кыргызско-таджикские переговоры не состоялись из-за продолжения стрельбы

Намеченные на четверг переговоры представителей Кыргызстана и Таджикистана по поводу прекращения вооруженного конфликта на границе двух государств не состоялись из-за продолжения перестрелок.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила Пограничная служба кыргызского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

"27 января 2022 года на 10 минут прекратился огонь между военнослужащими Кыргызстана и Таджикистана. Планировалось, что в период прекращения огня будет проведена встреча полномочного представителя президента Кыргызской Республики в Баткенской области Абдикарима Алимбаева с губернатором Согдийской области Таджикистана, а также пограничных представителей сторон. Однако таджикская сторона вновь нарушила двусторонние договоренности о прекращении огня и продолжила обстрел позиций кыргызских военнослужащих", - говорится в сообщении.

По данным погранведомства, боестолкновения между военнослужащими двух государств продолжаются в настоящее время "в местностях Кочо-Бою и Дахма".

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Версия на азербайджанском языке ВидеоQırğızıstan və Tacikistan arasında atışma davam edir, danışıqlar baş tutmayıb

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