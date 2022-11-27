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Кыргызский депутат пропал на границе с Казахстаном

Кыргызский депутат пропал на границе с Казахстаном Депутат Киргизской Республики Эльвира Сурабалдиева сообщила, что ее коллега Чингиз Айдарбеков пропал, а нардепа Эмиля Жамгырчиева задержал Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики (ГКНБ) на границе с Казахстаном.
Другие страны
27 ноября 2022 г. 13:08
Кыргызский депутат пропал на границе с Казахстаном

Депутат Киргизской Республики Эльвира Сурабалдиева сообщила, что ее коллега Чингиз Айдарбеков пропал, а нардепа Эмиля Жамгырчиева задержал Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики (ГКНБ) на границе с Казахстаном.

Как передает Report, она сообщила в социальной сети Twitter.

По ее словам, двое мужчин выезжали на похороны. Но на КПП «Ак Жол», который находится на границе с Казахстаном выяснилось, что у Жамгырчиева стоит флажок, то есть запрет на выезд. Женщина добавила, что его задержал ГКНБ, но спустя время отпустил.

«Айдарбекова нигде нет, не можем найти. Со вчерашнего дня не выходит на связь. ГКНБ молчит», — рассказала она о судьбе второго депутата.

Sputnik Кыргызстан пишет, что пресс-служба ГКНБ пока недоступна для комментариев.

Также издание напомнило, что пропавший Айдарбеков отказался подписывать решение парламентского комитета по проекту Соглашения о кыргызско-узбекской границе, в результате чего его сместили с поста председателя комитета, а позже лишили дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла Кыргызстана.

Соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров, в документе говорилось, что решение принято «ввиду открывшихся обстоятельств, дискредитирующих высокое звание дипломата в бытность им сотрудником посольств Кыргызстана в ряде стран ближнего зарубежья».

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Версия на азербайджанском языке Qırğızıstanın deputatı Qazaxıstanla sərhəddə itkin düşüb

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