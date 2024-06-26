О нас

Kyodo: Япония выразила КНДР протест из-за очередного пуска ракеты

Kyodo: Япония выразила КНДР протест из-за очередного пуска ракеты Правительство Японии направило КНДР по дипломатическим каналам решительный протест из-за очередного ракетного пуска, осуществленного Пхеньяном.
Другие страны
26 июня 2024 г. 04:54
Kyodo: Япония выразила КНДР протест из-за очередного пуска ракеты

Правительство Японии направило КНДР по дипломатическим каналам решительный протест из-за очередного ракетного пуска, осуществленного Пхеньяном.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Kyodo.

По его данным, в своем протесте Япония особенно подчеркнула, что ракетные пуски КНДР несут угрозу безопасности японского населения.

По данным береговой охраны Японии, КНДР осуществила запуск по крайней мере одной баллистической ракеты в сторону Японского моря. Сообщается, что ракета пролетела порядка 200 км, максимальная высота ее полета составила 100 км. Она упала за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море. Местных рыбаков призывают в случае обнаружения обломков ракеты не приближаться к ним, а сообщить в соответствующие службы.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Натигу Гасымову посмертно присвоено звание Национальный герой Азербайджана
Натигу Гасымову посмертно присвоено звание "Национальный герой Азербайджана"
25 июня 2024 г. 21:25
Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим Минобороны
Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим Минобороны
25 июня 2024 г. 21:13
Президент Азербайджана поделился публикацией по случаю Дня Вооруженных Сил
Президент Азербайджана поделился публикацией по случаю Дня Вооруженных Сил
25 июня 2024 г. 21:06
Президент Ильхам Алиев наградил военнослужащих Министерства обороны
Президент Ильхам Алиев наградил военнослужащих Министерства обороны
25 июня 2024 г. 21:01
Милли Меджлис шестого созыва завершит свою работу на следующей неделе
Милли Меджлис шестого созыва завершит свою работу на следующей неделе
22 июня 2024 г. 12:04
Телеканал Euronews представил интервью с президентом Ильхамом Алиевым
Телеканал Euronews представил интервью с президентом Ильхамом Алиевым
22 июня 2024 г. 11:04
При взрыве боеприпаса в Джебраиле погиб сотрудник ANAMA, есть раненые
При взрыве боеприпаса в Джебраиле погиб сотрудник ANAMA, есть раненые
21 июня 2024 г. 11:42
Депутаты ПЕА обратятся к президенту по поводу внеочередных парламентских выборов
Депутаты ПЕА обратятся к президенту по поводу внеочередных парламентских выборов
20 июня 2024 г. 17:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi