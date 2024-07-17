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Kyodo: Япония выделит Украине $3,3 млрд из доходов от замороженных активов России

Kyodo: Япония выделит Украине $3,3 млрд из доходов от замороженных активов России Правительство Японии намерено выделить Украине около 520 млрд иен ($3,3 млрд по текущему курсу) за счет использования прибыли от замороженных активов РФ.
Другие страны
17 июля 2024 г. 04:19
Kyodo: Япония выделит Украине $3,3 млрд из доходов от замороженных активов России

Правительство Японии намерено выделить Украине около 520 млрд иен ($3,3 млрд по текущему курсу) за счет использования прибыли от замороженных активов РФ.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Kyodo.

Японские власти прорабатывают механизмы реализации этого плана. Как ожидается, он будет реализован до конца года. Эта сумма составляет около 6% от общего объема помощи, согласованного ранее Группой семи (G7).

Предоставленные Японией средства, как отмечает Kyodo, не будут использоваться в военных целях, их предполагается направить в первую очередь на восстановление инфраструктуры Украины.

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