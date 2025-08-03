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Kyodo: Япония разработает общие правила для устранения космического мусора

Kyodo: Япония разработает общие правила для устранения космического мусора Правительство Японии намерено начать выработку международных правил, связанных с устранением из околоземного пространства фрагментов и обломков, которые могут угрожать работающим спутникам, системам космической связи, навигации и наблюдения.
Другие страны
3 августа 2025 г. 07:59
Kyodo: Япония разработает общие правила для устранения космического мусора

Правительство Японии намерено начать выработку международных правил, связанных с устранением из околоземного пространства фрагментов и обломков, которые могут угрожать работающим спутникам, системам космической связи, навигации и наблюдения.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Kyodo.

По его данным, до конца марта 2026 года предполагается для начала определить круг сопутствующих юридических и процедурных вопросов, а также механизмы получения необходимой информации, в том числе о владельцах таких объектов.

Правительство Японии намерено при этом действовать в тесном контакте со структурами ООН.

Так называемый космический мусор движется по околоземным орбитам со скоростью от семи до восьми км в секунду, и даже небольшие обломки могут причинить большой ущерб при столкновении. По данным Европейского космического агентства, отмечает Kyodo, сейчас вокруг Земли вращаются почти 3 тыс. отработавших свой ресурс спутников и примерно 2 тыс. фрагментов ракет. По другим данным, на орбите сейчас находятся более 30 тыс. объектов диаметром свыше 10 см и примерно 100 млн фрагментов диаметром более 1 мм.

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