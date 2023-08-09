О нас

Kyodo: Япония и Китай могут провести двусторонний саммит в сентябре

Kyodo: Япония и Китай могут провести двусторонний саммит в сентябре Токио и Пекин могут провести двусторонний саммит на полях международного мероприятия в сентябре.
Другие страны
9 августа 2023 г. 15:26
Kyodo: Япония и Китай могут провести двусторонний саммит в сентябре

Токио и Пекин могут провести двусторонний саммит на полях международного мероприятия в сентябре.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Kyodo.

Китайская сторона уведомила японских коллег о положительном отношении к такому плану, сообщили источники.

Встреча японского премьера Фумио Кисиды и премьера Госсовета КНР Ли Цяна может пройти во время саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Джакарте. В таком случае это будет их первая встреча.

Кисида также намерен провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на полях другого международного мероприятия. Известно, что оба политика будут принимать участие в саммите G20 в Индии и в форуме лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в США.

Япония стремится улучшить отношения с Китаем, которые ухудшились в последнее время из-за плана Токио осуществить сброс в океан очищенной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1", который был одобрен Международным агентством по атомной энергии.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Президент Казахстана заявил о необходимости перехода страны на новую экономическую модель
Президент Казахстана заявил о необходимости перехода страны на новую экономическую модель
9 августа 2023 г. 14:52
Экс-лидер повстанцев Нигера создал движение за восстановление власти президента
Экс-лидер повстанцев Нигера создал движение за восстановление власти президента
9 августа 2023 г. 14:39
Во Франции 11 человек считаются пропавшими без вести после пожара в центре для инвалидов
Во Франции 11 человек считаются пропавшими без вести после пожара в центре для инвалидов
9 августа 2023 г. 12:54
В Южной Корее из-за шторма отменили десятки авиарейсов
В Южной Корее из-за шторма отменили десятки авиарейсов
9 августа 2023 г. 12:50
Глава МИД КНР 10-13 августа посетит Сингапур, Малайзию и Камбоджу
Глава МИД КНР 10-13 августа посетит Сингапур, Малайзию и Камбоджу
9 августа 2023 г. 12:28
В Британии конфисковали имущество дочери экс-президента Узбекистана на $25 млн
В Британии конфисковали имущество дочери экс-президента Узбекистана на $25 млн
9 августа 2023 г. 10:25
Число жертв наводнения в Пекине возросло до 33
Число жертв наводнения в Пекине возросло до 33
9 августа 2023 г. 09:16
Во Вьетнаме из-за стихийных бедствий с начала года погибли 267 человек
Во Вьетнаме из-за стихийных бедствий с начала года погибли 267 человек
9 августа 2023 г. 09:07
Блинкен провел телефонный разговор со свергнутым президентом Нигера
Блинкен провел телефонный разговор со свергнутым президентом Нигера
9 августа 2023 г. 08:17
У берегов Филиппин зафиксировали сильное землетрясение
У берегов Филиппин зафиксировали сильное землетрясение
9 августа 2023 г. 08:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi