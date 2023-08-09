Kyodo: Япония и Китай могут провести двусторонний саммит в сентябре

Токио и Пекин могут провести двусторонний саммит на полях международного мероприятия в сентябре.

Токио и Пекин могут провести двусторонний саммит на полях международного мероприятия в сентябре.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Kyodo.

Китайская сторона уведомила японских коллег о положительном отношении к такому плану, сообщили источники.

Встреча японского премьера Фумио Кисиды и премьера Госсовета КНР Ли Цяна может пройти во время саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Джакарте. В таком случае это будет их первая встреча.

Кисида также намерен провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на полях другого международного мероприятия. Известно, что оба политика будут принимать участие в саммите G20 в Индии и в форуме лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в США.

Япония стремится улучшить отношения с Китаем, которые ухудшились в последнее время из-за плана Токио осуществить сброс в океан очищенной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1", который был одобрен Международным агентством по атомной энергии.