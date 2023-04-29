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В Японии увеличилось число кибератак на правительственные сайты

В Японии увеличилось число кибератак на правительственные сайты Количество кибератак на сайты японских министерств, а также других ведомств центрального правительства и местных органов власти увеличилось в преддверии саммита Группы семи (G7) в Хиросиме.
Другие страны
29 апреля 2023 г. 13:09
В Японии увеличилось число кибератак на правительственные сайты

Количество кибератак на сайты японских министерств, а также других ведомств центрального правительства и местных органов власти увеличилось в преддверии саммита Группы семи (G7) в Хиросиме.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу агентство Kyodo.

В частности, начиная со второй половины марта DDoS-атакам подверглись официальные страницы префектур Осака, Айти и Кумамото, сайт по связям с общественностью кабинета министров Японии, а также сайты железнодорожной компании JR West и энергетической корпорации Tokyo Electric Power Company.

Большинство систем были восстановлены в достаточно короткие сроки, однако, как отмечают специалисты, атаки носят регулярный характер. Конкретный источник определить трудно, поскольку для этого злоумышленники используют более сотни разных серверов по всему миру.

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