В Японии увеличилось число кибератак на правительственные сайты

Количество кибератак на сайты японских министерств, а также других ведомств центрального правительства и местных органов власти увеличилось в преддверии саммита Группы семи (G7) в Хиросиме.

Количество кибератак на сайты японских министерств, а также других ведомств центрального правительства и местных органов власти увеличилось в преддверии саммита Группы семи (G7) в Хиросиме.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу агентство Kyodo.

В частности, начиная со второй половины марта DDoS-атакам подверглись официальные страницы префектур Осака, Айти и Кумамото, сайт по связям с общественностью кабинета министров Японии, а также сайты железнодорожной компании JR West и энергетической корпорации Tokyo Electric Power Company.

Большинство систем были восстановлены в достаточно короткие сроки, однако, как отмечают специалисты, атаки носят регулярный характер. Конкретный источник определить трудно, поскольку для этого злоумышленники используют более сотни разных серверов по всему миру.