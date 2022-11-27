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Kyodo: Уровень недоверия японцев к правительству Кисиды превысил 50%

Kyodo: Уровень недоверия японцев к правительству Кисиды превысил 50% Уровень недоверия к правительству Японии, возглавляемому премьер-министром Фумио Кисидой превысил отметку в 50%, что является рекордом с момента его вступления в должность в октябре прошлого года.
Другие страны
27 ноября 2022 г. 15:49
Kyodo: Уровень недоверия японцев к правительству Кисиды превысил 50%

Уровень недоверия к правительству Японии, возглавляемому премьер-министром Фумио Кисидой превысил отметку в 50%, что является рекордом с момента его вступления в должность в октябре прошлого года.

Об этом сообщает агентство Kyodo, ссылаясь на результаты опроса общественного мнения. По данным агентства, показатель составил 51,6%.

Отмечается, что критическим уровнем недоверия в Японии считается порог в 30%. При таких показателях премьеры часто уходят в отставку и назначаются выборы нового главы правительства. Сам Кисида стал премьером после падения рейтинга правительства его предшественника Ёсихидэ Сугой до 29%, что привело к отставке.

Основными причинами падения доверия называют рост цен и проведение похорон экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ за государственный счет без обсуждения в парламенте. Усугубили ситуацию скандалы вокруг ряда министров.

Отметим, что телефонный опрос проводился Kyodo 26 и 27 ноября.

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