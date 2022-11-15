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Kyodo: У 67-летней принцессы Японии диагностировали рак груди

Kyodo: У 67-летней принцессы Японии диагностировали рак груди Врачи диагностировали рак груди у 67-летней японской принцессы Нобуко - она вдова умершего в 2012 году принца Томохито, двоюродного брата почетного императора Японии Акихито.
Другие страны
15 ноября 2022 г. 12:23
Kyodo: У 67-летней принцессы Японии диагностировали рак груди

Врачи диагностировали рак груди у 67-летней японской принцессы Нобуко - она вдова умершего в 2012 году принца Томохито, двоюродного брата почетного императора Японии Акихито.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщило агентство Kyodo.

По его данным, онкологическое заболевание принцессы находится на ранней стадии. Нобуко будет госпитализирована, операция по удалению ее раковой опухоли назначена на 19 ноября.

Принцесса Нобуко также приходится младшей сестрой бывшему премьер-министру Японии Таро Асо.

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Версия на английском языке Kyodo: 67-year-old Japanese princess diagnozed with breast cancer

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