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Kyodo: Токио начал разработку стратегии развития ВПК

Kyodo: Токио начал разработку стратегии развития ВПК Правительство Японии приступило к разработке новой стратегии качественного развития военно-промышленного комплекса и расширения экспорта вооружений.
Другие страны
23 ноября 2024 г. 05:56
Kyodo: Токио начал разработку стратегии развития ВПК

Правительство Японии приступило к разработке новой стратегии качественного развития военно-промышленного комплекса и расширения экспорта вооружений.

Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство Kyodo.

По его данным, дальнейшее снятие ограничений на поставки боевой техники и снаряжения за рубеж призвано увеличить привлекательность этой сферы экономики для бизнеса, в том числе малого и среднего, документы с изложением новой стратегии предполагается обнародовать в 2025 году.

В Японии долгое время действовал фактический запрет на экспорт вооружений, что делало Силы самообороны страны единственным клиентом военно-промышленного комплекса. Это резко ограничивает размеры и привлекательность соответствующего рынка, приводит к уходу с него многих компаний.

В результате, как отмечала экономическая газета Nikkei, Япония имеет крайне ограниченный потенциал производства, например, боеприпасов. По сведениям издания, их хватит не более чем на два месяца масштабного военного конфликта. Токио в последние годы последовательно принимает меры по расширению возможностей военной промышленности и отмене ограничений на экспорт ее продукции, однако присутствие страны на соответствующих мировых рынках крайне незначительно.

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Версия на азербайджанском языке Kyodo: Tokio hərbi-sənaye kompleksinin inkişaf strategiyasının hazırlanmasına başlayıb

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