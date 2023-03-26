Kyodo: Страны G7 будут выступать за ужесточение регулирования криптоактивов

Страны Группы семи (G7) намереваются совместно продвигать вопрос необходимости ужесточения регулирования криптоактивов.

Страны Группы семи (G7) намереваются совместно продвигать вопрос необходимости ужесточения регулирования криптоактивов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщило агентство Kyodo.

Подчеркивается, что этот вопрос планируется отразить в совместном заявлении лидеров G7 по итогам предстоящего в мае в Хиросиме саммита. По данным источников агентства, на фоне наметившегося кризиса мировой банковской системы страны G7 считают необходимым выработать законодательную базу, направленную на защиту владельцев криптовактивов.

Япония в этом году председательствует в Группе семи и 18-22 мая проведет саммит объединения в Хиросиме. Этот город 6 августа 1945 года подвергся американской атомной бомбардировке.