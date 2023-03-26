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Kyodo: Страны G7 будут выступать за ужесточение регулирования криптоактивов

Kyodo: Страны G7 будут выступать за ужесточение регулирования криптоактивов Страны Группы семи (G7) намереваются совместно продвигать вопрос необходимости ужесточения регулирования криптоактивов.
Другие страны
26 марта 2023 г. 10:47
Kyodo: Страны G7 будут выступать за ужесточение регулирования криптоактивов

Страны Группы семи (G7) намереваются совместно продвигать вопрос необходимости ужесточения регулирования криптоактивов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщило агентство Kyodo.

Подчеркивается, что этот вопрос планируется отразить в совместном заявлении лидеров G7 по итогам предстоящего в мае в Хиросиме саммита. По данным источников агентства, на фоне наметившегося кризиса мировой банковской системы страны G7 считают необходимым выработать законодательную базу, направленную на защиту владельцев криптовактивов.

Япония в этом году председательствует в Группе семи и 18-22 мая проведет саммит объединения в Хиросиме. Этот город 6 августа 1945 года подвергся американской атомной бомбардировке.

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