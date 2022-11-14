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Kyodo: Общей фотосессии на саммите G20 не будет из-за присутствия представителя РФ

Kyodo: Общей фотосессии на саммите G20 не будет из-за присутствия представителя РФ Традиционное совместное фотографирование на саммите G20 отменят. Фотосессия отменена из-за участия России.
Другие страны
14 ноября 2022 г. 17:47
Kyodo: Общей фотосессии на саммите G20 не будет из-за присутствия представителя РФ

Традиционное совместное фотографирование на саммите G20 отменят. Фотосессия отменена из-за участия России.

Как передает Report, об этом сообщает японское агентство Kyodo.

ТАСС сообщает, что совместное фотографирование на саммитах G20 отменяется впервые. Ранее организаторы саммита, который проходит на индонезийском Бали, отказались от фотосессии перед началом саммита, сообщала 11 ноября британская Daily Mail.

После того, как стало известно, что вместо Владимира Путина Россию на саммите представит глава МИД РФ Сергей Лавров, ситуация не изменилась. Как отмечает издание, мировые лидеры не хотели фотографироваться и с Лавровым. Саммит G20 пройдет 15-16 ноября.

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