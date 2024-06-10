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Kyodo: Лидеры G7 намерены осудить сотрудничество РФ и КНДР

Kyodo: Лидеры G7 намерены осудить сотрудничество РФ и КНДР Лидеры стран Группы семи (G7) в совместном заявлении по итогам предстоящего в Италии саммита намереваются "решительно осудить" сотрудничество между Россией и КНДР.
Другие страны
10 июня 2024 г. 15:08
Kyodo: Лидеры G7 намерены осудить сотрудничество РФ и КНДР

Лидеры стран Группы семи (G7) в совместном заявлении по итогам предстоящего в Италии саммита намереваются "решительно осудить" сотрудничество между Россией и КНДР.

Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство Kyodo.

По данным дипломатических источников агентства, лидеры "семерки" также выступят за мир и стабильность в Тайваньском проливе, который является "залогом международной безопасности и процветания".

В совместном заявлении также будет подчеркнута готовность продолжать поддержку Украины, а также решимость стремиться создать мир без ядерного оружия. Лидеры G7 выразят обеспокоенность обострением ситуации в Южно-Китайском море на фоне территориального спора между КНР и Филиппинами.

Саммит Группы семи пройдет на закрытом курорте под итальянским городом Бари (область Апулия) 13-15 июня.

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Версия на английском языке G7 to condemn deepening Russia-N. Korea military ties at Italy summit

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