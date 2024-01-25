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Kuwait Oil Tanker приостанавливает транзит танкеров через Красное море

Kuwait Oil Tanker приостанавливает транзит танкеров через Красное море Компания Kuwait Oil Tanker Co. S.A.K., занимающаяся перевозками нефти и нефтепродуктов, приняла решение о временном прекращении прохождения своих танкеров через Красное море в связи с обстановкой в регионе.
Другие страны
25 января 2024 г. 06:26
Kuwait Oil Tanker приостанавливает транзит танкеров через Красное море

Компания Kuwait Oil Tanker Co. S.A.K., занимающаяся перевозками нефти и нефтепродуктов, приняла решение о временном прекращении прохождения своих танкеров через Красное море в связи с обстановкой в регионе.

Как передает Report, об этом сообщила медиагруппа Al Rai со ссылкой на источники.

По их сведениям, решение будет пересматриваться по мере стабилизации ситуации.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа 7 октября 2023 года представители мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября прошлого года хуситы атаковали более 30 гражданских судов в Красном море. На фоне обострения ситуации многие компании решили направить суда, которые обычно шли в Европу через Суэцкий канал, через мыс Доброй Надежды на юге ЮАР.

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