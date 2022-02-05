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Kuwait Airways возобновила полеты в иракский город

Kuwait Airways возобновила полеты в иракский город Авиакомпания Kuwait Airways возобновила осуществление рейсов в иракский город Эн-Наджаф, полеты в который были приостановлены с 28 января в связи с ракетной атакой на международный аэропорт столицы Ирака.
Другие страны
5 февраля 2022 г. 18:32
Kuwait Airways возобновила полеты в иракский город

Авиакомпания Kuwait Airways возобновила осуществление рейсов в иракский город Эн-Наджаф, полеты в который были приостановлены с 28 января в связи с ракетной атакой на международный аэропорт столицы Ирака.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом сообщило в субботу государственное агентство Кувейта KUNA.

"Начиная с субботы Kuwait Airways возобновляет рейсы в иракский город Эн-Наджаф. Полеты будут осуществляться два раза в неделю - по субботам и средам", - приводит агентство слова исполнительного директора авиаперевозчика Маена Разуки.

Напомним, что 28 января по международному аэропорту Багдада были выпущены шесть ракет.

В этот же день Kuwait Airways из соображений безопасности приостановила полеты в расположенный в 160 км к югу от Багдада город Эн-Наджаф - единственный населенный пункт республики, в который авиакомпания осуществляла рейсы.

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