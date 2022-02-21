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Kuwait Airways увеличила заказ на самолеты Airbus

Kuwait Airways увеличила заказ на самолеты Airbus Национальный авиаперевозчик Кувейта - компания Kuwait Airways - увеличил заказ на самолеты Airbus с 28 до 31 машины.
Другие страны
21 февраля 2022 г. 17:35
Kuwait Airways увеличила заказ на самолеты Airbus

Национальный авиаперевозчик Кувейта - компания Kuwait Airways - увеличил заказ на самолеты Airbus с 28 до 31 машины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в агентство Reuters со ссылкой на заявление гендиректора авиакомпании Маана ар-Разуки.

По его словам, в портфель заказа вошли два новых самолета A350 900, семь A330-900 neo, четыре A330-800 neo, три A321 neo LR, шесть A321 neo и девять A320 neo. "Все самолеты будут поставлены к концу 2028 года", - отметил ар-Разуки.

Телеканал Asharq отмечает, что сумма контракта составляет около 6 млрд долларов США. Авиакомпания оплатила уже 40% стоимости заказа, большая часть оставшейся суммы будет выплачена с привлечением кредитных средств. Согласно информации, приведенной на сайте Airbus, первоначальный заказ, в рамках рамках которого Kuwait Airways планировала приобрести 28 самолетов, включал пять A350-900, восемь A330-800neo и 15 A320 neo. Авиакомпания уже получила два самолета A330-800neo и шесть A320neo.

Как отмечает агентство, Kuwait Airways стремится пополнить свой парк новыми самолетами, способными выполнять более длительные беспосадочные рейсы, что позволит авиакомпании увеличить присутствие в Северной Америке, Европе, Африке и Юго-Восточной Азии.

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Версия на английском языке Kuwait Airways increases order for Airbus planes

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