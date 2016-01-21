Кувейт задумался о введении в стране налогов

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Кувейт рассмотрит варианты введения в стране налогов.
Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил министр финансов Кувейта Анас ас-Салех.
В частности, Ас-Салех предложил ввести налог на доходы физических лиц, налог на прибыль и налог с продаж.
В настоящее время подданные эмирата, являющегося одной из крупнейших нефтедобывающих стран в мире, налогов не платят. В основном бюджет пополняется за счет экспорта нефти.
В первые 11 месяцев прошлого года в результате падения цен на нефть доходы эмирата от торговли нефтью упали на 45%.
News DepartmentАвтор новости
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