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Кувейт выделил финпомощь энергетическму сектору Украины

Кувейт выделил финпомощь энергетическму сектору Украины Правительство Кувейта выделило 1 млн долларов на закупку мощных электрогенераторов для Украины.
Другие страны
19 апреля 2023 г. 06:17
Кувейт выделил финпомощь энергетическму сектору Украины

Правительство Кувейта выделило 1 млн долларов на закупку мощных электрогенераторов для Украины.

Как передает Report, об этом в Facebook заявил спикер МИД Украины Олега Николенко.

По ее словам, украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба совершил визит в Кувейт, в ходе которого дипломаты обсудили помощь для Украины. Также арабская страна рассматривает возможности приобщиться к послевоенному восстановлению Украины.

Во время визита главы МИД в Кувейт в день 30-летия установления дипломатических отношений был достигнут ряд других конкретных договоренностей, которые создадут новые возможности для украинского государства, бизнеса и граждан.

В министерстве отметили, что планируется активизация отношений с другими арабскими странами Залива.

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Версия на азербайджанском языке Küveyt Ukraynanın enerji sektoruna yardım ayırıb

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