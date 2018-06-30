Кувейт увеличит добычу нефти до 2,785 млн баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Повышение будет проводиться в два этапа, а после проведут анализ рынков, спроса, предложения, запасов и влияния роста добычи на рынки, передает Report.

Кувейт увеличит с воскресенья, 31 июня, добычу нефти до 2,785 миллиона баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+, сообщает Министерство нефти страны.

— Кувейт повысит добычу нефти с завтрашнего дня до 2,785 миллиона баррелей в сутки, увеличив её на 85 тысяч по сравнению с маем, согласно сделке стран по снижению добычи, — говорится в заявлении министра Бахита ар-Рашиди, опубликованном на сайте ведомства.

По его словам, повышение будет проводиться в два этапа — сейчас и спустя месяц, а после будет проведён анализ рынков, спроса, предложения, запасов и влияния роста добычи на нефтяные рынки, после чего квоты могут пересмотреть.