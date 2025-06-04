Кувейт подписал контракт на строительство корветов на $2,45 млрд

Министерство обороны Кувейта подписало крупнейший военно-морской контракт на $2,45 млрд с эмиратской компанией EDGE Group на строительство корветов типа Falaj3.

Министерство обороны Кувейта подписало крупнейший военно-морской контракт на $2,45 млрд с эмиратской компанией EDGE Group на строительство корветов типа Falaj3.

Как передает Report, данный контракт является крупнейшей сделкой по экспорту военно-морского вооружения в регионе и одной из самых дорогостоящих в этой категории в мире.

Контракт подразумевает проектирование, постройку и испытание новых кораблей Военно-морского флота (ВМФ), а также ремонт и модернизацию старых. Кроме того, в рамках сотрудничества компания займется углубленной подготовкой персонала к работе.

Ракетные корветы размером 62 м Falaj3 также поставляются EDGE Group для ВМФ АОЭ. Первое судно вступило в строй в феврале текущего года.