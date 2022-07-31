Кувейт поднял возрастной ценз для военных с 28 до 30 лет

Кувейт увеличил на два года минимальный возраст, до которого военным можно поступать на службу, с 28 до 30 лет. Соответствующее распоряжение сделал заместитель премьер-министра Кувейта, министр обороны и исполняющий обязанности министра внутренних дел шей

Кувейт увеличил на два года минимальный возраст, до которого военным можно поступать на службу, с 28 до 30 лет. Соответствующее распоряжение сделал заместитель премьер-министра Кувейта, министр обороны и исполняющий обязанности министра внутренних дел шейх Талал Халед аль-Ахмад аль-Сабах.

Как передает Report со ссылкой на Gulf News, по данным минобороны Кувейта, решение призвано позволить большей части кувейтского народа служить своей стране, а также достичь справедливости и равенства в политике и условиях приема во все военные колледжи и колледжи безопасности в стране.

В заявлении также указывается, что повышение максимального возраста проведено с учетом "исключительных обстоятельств", с которыми Кувейт столкнулся в результате пандемии COVID-19 и связанных с этим ограничений не позволили многим кувейтцам поступить на военную службу.