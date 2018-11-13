 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Кувейт и Боливия запросили экстренного заседания СБ ООН по ситуации в секторе Газа

    Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Кувейт и Боливия отправили запрос на проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг сектора Газа.

    Как передает Report, об этом сообщает AFP.

    «Кувейт и Боливия требуют экстренного заседания Совета Безопасности ООН по сектору Газа», — пишет агентство.

    Напомним, что ранее ВВС Израиля атаковали 160 целей в секторе Газа.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi