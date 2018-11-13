Кувейт и Боливия запросили экстренного заседания СБ ООН по ситуации в секторе Газа

13 ноября, 2018 23:02

https://report.az/storage/news/e1c5e9ef7f0cc2838e734d7eb56337b4/96153fac-6d56-4447-8b9a-2e3da1ea53ad_292.jpg Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Кувейт и Боливия отправили запрос на проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг сектора Газа. Как передает Report, об этом сообщает AFP. «Кувейт и Боливия требуют экстренного заседания Совета Безопасности ООН по сектору Газа», — пишет агентство. Напомним, что ранее ВВС Израиля атаковали 160 целей в секторе Газа.

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