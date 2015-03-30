Кувейт готов провести конференции по оказанию помощи Ираку, Йемену и Украине

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Кувейт готов принять у себя конференции по оказанию гуманитарной помощи не только для Сирии, но и для других стран, таких как Ирак, Йемен и Украина. Об этом заявил в воскресенье вечером госминистр эмирата по делам правительства шейх Мухаммед Абдалла аль-Мубарак ас-Сабах на пресс-конференции, посвященной предстоящему 31 марта сбору средств для сирийских беженцев, который в третий раз пройдет в Эль-Кувейте.

"Когда бы ООН ни обратилась к Кувейту с просьбой принять какую-либо конференцию по гуманитарным вопросам, для эмирата это будет большой честью", - сказал министр, отвечая на вопрос ТАСС, есть ли у кувейтских властей планы организовать подобные мероприятия для других стран, погруженных в кризис.

Шейх Мухаммед напомнил, что Кувейт в прошлом году был провозглашен всемирной организацией центром в сфере оказания гуманитарной помощи, а эмиру шейху Сабаху аль- Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху было присвоено звание "гуманитарный лидер".

Госминистр, который также выполняет функции координатора конференции, не стал прогнозировать сумму, которая будет собрана в итоге. Однако он отметил, что эта цифра, как ожидается, будет больше, чем в прошлом году. Как заметил шейх Мухаммед, сумма собранных средств увеличивается с каждым годом: в 2013 - более 1,5 млрд., в 2014 - более 2,4 млрд.. Целью конференции прошлого года был сбор 6,5 млрд. долларов, однако она так и не была достигнута. Наибольшую сумму предоставил Кувейт - 0,5 млрд., отмечает Report.