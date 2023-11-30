Куртулмуш: Процесс ратификации заявки на вступление Швеции в НАТО продолжается

Процесс ратификации в турецком парламенте заявки на вступление Швеции в НАТО еще продолжается. Документ пока находится на рассмотрении в комиссии по международным делам и будет вынесен на рассмотрение генассамблеи после его утверждения профильной структур

Процесс ратификации в турецком парламенте заявки на вступление Швеции в НАТО еще продолжается. Документ пока находится на рассмотрении в комиссии по международным делам и будет вынесен на рассмотрение генассамблеи после его утверждения профильной структурой.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил спикер парламента Нуман Куртулмуш, не уточнив, когда может состояться голосование.

"Ратификационный протокол поступил в парламент [в октябре], он будет оценен в комиссии по международным делам и затем вынесен на голосование в рамках генассамблеи. Работа парламента осуществляется исходя из его повестки. Процесс продолжается", - сказал спикер турецкого парламента.

При этом он добавил, что в Анкаре ожидают от Швеции выполнения обязательств в вопросе противодействия терроризму, что предусмотрено соответствующими договоренностями. "Турция дала слово и сдержит его. Но она ожидает аналогичных действий от своих партнеров", - отметил Куртулмуш.

Министр иностранных Швеции Тобиас Билльстрём сообщил 29 ноября, что власти Турции могут ратифицировать заявку его страны на присоединение к НАТО в течение нескольких недель. При этом он сослался на разговор по этому вопросу с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Протоколы о вступлении Швеции в альянс на данный момент не ратифицировали только Венгрия и Турция.