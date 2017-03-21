Куртулмуш: Анкара слышит поступь фашизма в Германии

Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ Вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш выразил тревогу по поводу "возрождения фашизма" в Германии, заявив, что Анкара "слышит его шаги".

Как передает Report, об этом заявил Куртулмуш на пресс-конференции в Анкаре.

"Мы говорим это (о возрождении нацизма – ред.) потому, что переживаем за наших европейских друзей. Пусть они придут в себя, с нами не надо ругаться. Если кто-то будет кричать "Турки — вон!", то больше всего от этого пострадают сами немцы. Мы слышим шаги фашизма, надо принимать меры против этого. Мы переживаем за то, что Германия снова может попасть в тот же капкан", — заявил Куртулмуш на пресс-конференции в Анкаре.

Он также раскритиковал политику немецких властей, которые, с одной стороны, запрещают выступления турецких министров перед проживающими в Германии этническими турками, а с другой — разрешают акции запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.