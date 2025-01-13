О нас

Курс биткойна упал ниже $90 тыс.

Курс биткойна упал ниже $90 тыс. Стоимость биткойна в ходе торгов впервые с 18 ноября 2024 года опускалась ниже $90 тыс., но затем отыграла падение.
Другие страны
13 января 2025 г. 19:42
Курс биткойна упал ниже $90 тыс.

Стоимость биткойна в ходе торгов впервые с 18 ноября 2024 года опускалась ниже $90 тыс., но затем отыграла падение.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

Стоимость биткойна снижалась до $89,919 тыс. (-5,21%). Затем криптовалюта замедлила снижение и торговалась на уровне $91,566 тыс. (-3,45%).

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Выживший пассажир самолета AZAL впервые рассказал о деталях авиакатастрофы, которые Россия не смогла скрыть
Выживший пассажир самолета AZAL впервые рассказал о деталях авиакатастрофы, которые Россия не смогла скрыть
12 января 2025 г. 13:54
Расшифрованные материалы черных ящиков упавшего близ Актау самолета доставят в Астану
Расшифрованные материалы "черных ящиков" упавшего близ Актау самолета доставят в Астану
7 января 2025 г. 13:40
Амин Мамедов: Если Карасев смог оскорбить главу иностранного государства без последствий, то завтра он сделает это и в адрес главы РФ
Амин Мамедов: Если Карасев смог оскорбить главу иностранного государства без последствий, то завтра он сделает это и в адрес главы РФ
7 января 2025 г. 18:45
Япония ввела санкции против 11 лиц, 51 компании и 3 банков из РФ
Япония ввела санкции против 11 лиц, 51 компании и 3 банков из РФ
10 января 2025 г. 05:49
17 экспертов комиссии по расследованию авиакатастрофы в Актау возвращаются из Бразилии в Казахстан-ЭКСКЛЮЗИВ
17 экспертов комиссии по расследованию авиакатастрофы в Актау возвращаются из Бразилии в Казахстан-ЭКСКЛЮЗИВ
7 января 2025 г. 14:11
Внесена ясность в вопрос о сносе ресторана Шуша
Внесена ясность в вопрос о сносе ресторана "Шуша"
8 января 2025 г. 20:44
На суде по делу французского шпиона Мартина Райана зачитан обвинительный акт
На суде по делу французского шпиона Мартина Райана зачитан обвинительный акт
7 января 2025 г. 11:54
AZAL приостанавливает все полеты по маршруту Баку-Казань-Баку на неопределенный срок
AZAL приостанавливает все полеты по маршруту Баку-Казань-Баку на неопределенный срок
8 января 2025 г. 20:31
G1: ВВС Бразилии завершили расшифровку черных ящиков разбившегося самолета AZAL
G1: ВВС Бразилии завершили расшифровку черных ящиков разбившегося самолета AZAL
7 января 2025 г. 00:48
На азербайджано-иранской границе произошло землетрясение
На азербайджано-иранской границе произошло землетрясение
6 января 2025 г. 23:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi