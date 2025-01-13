Курс биткойна упал ниже $90 тыс.

Стоимость биткойна в ходе торгов впервые с 18 ноября 2024 года опускалась ниже $90 тыс., но затем отыграла падение.

Стоимость биткойна в ходе торгов впервые с 18 ноября 2024 года опускалась ниже $90 тыс., но затем отыграла падение.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

Стоимость биткойна снижалась до $89,919 тыс. (-5,21%). Затем криптовалюта замедлила снижение и торговалась на уровне $91,566 тыс. (-3,45%).

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.