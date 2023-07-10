Курс биткоина может подняться до 120 тысяч долларов

Курс биткоина может достичь $50 тыс. уже в этом году, а отметку в $120 тыс. превысит к концу 2024 года.

Курс биткоина может достичь 50 тыс. долларов уже в этом году, а отметку в 120 тыс. долларов превысит к концу 2024 года.

Как передает Report , об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные банка Standard Chartered.

Аналитики банка считают, что такая ситуация, возможно, побудит майнеров накапливать больше криптовалюты. При этом ранее в банке предсказывали, что курс биткоина в конце 2024 года будет на уровне 100 тыс. долларов.

"С учетом более позитивной динамики на рынке криптовалют к данному прогнозу можно прибавить 20%", — отметил ведущий валютный аналитик банка Джефф Кендрик.

Он добавил, что прибыльность майнеров увеличивается, так как они могут продавать меньше с сохранением потока денежных средств.