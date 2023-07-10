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Курс биткоина может подняться до 120 тысяч долларов

Курс биткоина может подняться до 120 тысяч долларов Курс биткоина может достичь $50 тыс. уже в этом году, а отметку в $120 тыс. превысит к концу 2024 года.
Другие страны
10 июля 2023 г. 20:20
Курс биткоина может подняться до 120 тысяч долларов

Курс биткоина может достичь 50 тыс. долларов уже в этом году, а отметку в 120 тыс. долларов превысит к концу 2024 года.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные банка Standard Chartered.

Аналитики банка считают, что такая ситуация, возможно, побудит майнеров накапливать больше криптовалюты. При этом ранее в банке предсказывали, что курс биткоина в конце 2024 года будет на уровне 100 тыс. долларов.

"С учетом более позитивной динамики на рынке криптовалют к данному прогнозу можно прибавить 20%", — отметил ведущий валютный аналитик банка Джефф Кендрик.

Он добавил, что прибыльность майнеров увеличивается, так как они могут продавать меньше с сохранением потока денежных средств.

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Версия на азербайджанском языке “Bitkoin”in qiyməti 120 min dollara kimi yüksələ bilər

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