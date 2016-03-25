Курды освободили из плена ИГ в Сирии более 50 езидских детей и женщин

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Бойцы курдского ополчения освободили в Сирии большую группу езидских детей и женщин, проведших в плену "Исламского государства" полтора года.

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в представительстве сирийского Курдистана в Москве.

"На севере Сирии бойцы YPG (курдское ополчение) провели операцию и освободили группу из 10 женщин и 41 ребенка. Три курдских бойца в этой операции были убиты", - сообщили в представительстве.

Оказалось, что группа езидов попала в плен к ИГ еще в августе 2014 года, когда исламисты захватили город Синджар на северо-западе Ирака. В этом городе живет большое количество езидов (национально-религиозное меньшинство курдского происхождения). Большинство мужчин-езидов после захвата города были убиты.