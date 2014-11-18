Курдские ополченцы взяли под контроль центр сирийского города Кобани

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Курдские силы самообороны восстановили контроль над центром города Кобани, который ранее был захвачен боевиками ИГ, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"В центре города силы народного (курдского) ополчения провели военную спецоперацию, в результате которой были ликвидированы 13 террористов (из группировки "Исламское государство") и освобождены 6 зданий", — сообщают очевидцы.

В ходе боевых действий в центральном районе города ополченцы так же смогли захватить "большой склад с боеприпасами", в котором находились гранатометы, снайперские винтовки и несколько тысяч патронов для крупнокалиберных пулеметов.

В общей сложности за минувшие сутки силы самообороны Кубани ликвидировали более 30 боевиков в разных частях города. Сложная обстановка сохраняется на юге и юго-востоке города, где сосредоточена большая группа боевиков "Исламского государства".

Курдские силы самообороны защищают Кобани более двух месяцев. С начала наступления боевиков ИГ на город (16 сентября) были убиты более 1200 человек, около двух тысяч мирных жителей бежали в соседнюю Турцию. На сегодняшний день под контролем исламистов находятся несколько районов в пригороде Кобани и десятки деревень в его окрестностях.