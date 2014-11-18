Курдские ополченцы взяли под контроль центр сирийского города Кобани

"В центре города силы народного (курдского) ополчения провели военную спецоперацию, в результате которой были ликвидированы 13 террористов (из группировки "Исламское государство") и освобождены 6 зданий", — сообщают очевидцы.
В ходе боевых действий в центральном районе города ополченцы так же смогли захватить "большой склад с боеприпасами", в котором находились гранатометы, снайперские винтовки и несколько тысяч патронов для крупнокалиберных пулеметов.
В общей сложности за минувшие сутки силы самообороны Кубани ликвидировали более 30 боевиков в разных частях города. Сложная обстановка сохраняется на юге и юго-востоке города, где сосредоточена большая группа боевиков "Исламского государства".
Курдские силы самообороны защищают Кобани более двух месяцев. С начала наступления боевиков ИГ на город (16 сентября) были убиты более 1200 человек, около двух тысяч мирных жителей бежали в соседнюю Турцию. На сегодняшний день под контролем исламистов находятся несколько районов в пригороде Кобани и десятки деревень в его окрестностях.
News DepartmentАвтор новости
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