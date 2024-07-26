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Кулеба заявил о невозможности склонить Украину к переговорам

Кулеба заявил о невозможности склонить Украину к переговорам Украину никто не будет склонять к мирным переговорам, потому что это "невозможно".
Другие страны
26 июля 2024 г. 08:26
Кулеба заявил о невозможности склонить Украину к переговорам

Украину никто не будет склонять к мирным переговорам, потому что это "невозможно".

Как передает Report, об этом в интервью ТСН заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

"Никто не будет склонять нас к переговорам, потому что нас невозможно склонить. И мы сами будем принимать какие-либо решения", — заявил дипломат, отвечая на вопрос, подталкивал ли Китай Украину к переговорам.

Он также отметил, что поддерживающие Киев западные страны не пытаются склонить его к переговорам.

Ранее на встрече с китайским коллегой Ван И глава украинского МИД заявил, что его страна готова к конструктивным переговорам с Россией для достижения мира.

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Версия на азербайджанском языке Kuleba Rusiya ilə sülhdən danışıb: Heç kim Ukraynaya təzyiq göstərə bilməz

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