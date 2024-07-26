Кулеба заявил о невозможности склонить Украину к переговорам

Украину никто не будет склонять к мирным переговорам, потому что это "невозможно".
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"Никто не будет склонять нас к переговорам, потому что нас невозможно склонить. И мы сами будем принимать какие-либо решения", — заявил дипломат, отвечая на вопрос, подталкивал ли Китай Украину к переговорам.
Он также отметил, что поддерживающие Киев западные страны не пытаются склонить его к переговорам.
Ранее на встрече с китайским коллегой Ван И глава украинского МИД заявил, что его страна готова к конструктивным переговорам с Россией для достижения мира.