О нас

Кулеба в Эфиопии встретился с представителями Африканского союза

Кулеба в Эфиопии встретился с представителями Африканского союза Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что совершил «первый в истории» визит в Аддис-Абебу — столицу Эфиопии. По его словам, в рамках своей поездки он провел ряд переговоров с представителями Африканского союза.
Другие страны
24 мая 2023 г. 20:23
Кулеба в Эфиопии встретился с представителями Африканского союза

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что совершил "первый в истории" визит в Аддис-Абебу - столицу Эфиопии. По его словам, в рамках своей поездки он провел ряд переговоров с представителями Африканского союза.

Об этом сообщает Report со ссылкой Газета.ру.

"Первый в истории визит в Аддис-Абебу, Эфиопия. Переговоры с председателем Африканского союза Азали Ассумани и председателем комиссии Африканского союза Муса Факи Мухаммадом", - написал Кулеба в Twitter.

Как указал глава МИД Украины, в рамках своего визита в Эфиопию, он подтвердил готовность Киева пойти на активизацию взаимодействия со странами континента. Он также добавил, что речь идет о взаимовыгодных отношениях, построенных на уважении друг к другу.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Баку состоялась международная конференция GSMA M360 Eurasia 2023
В Баку состоялась международная конференция GSMA M360 Eurasia 2023
18 мая 2023 г. 10:00
Чавушоглу: Антироссийские выступления Кылычдароглу наносят ущерб Турции
Чавушоглу: Антироссийские выступления Кылычдароглу наносят ущерб Турции
18 мая 2023 г. 12:15
Премьер Италии провела встречу с президентом Украины на полях саммита G7
Премьер Италии провела встречу с президентом Украины на полях саммита G7
20 мая 2023 г. 14:41
Пригожин заявил, что ЧВК Вагнер предали
Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" предали
20 мая 2023 г. 22:14
Генштаб ВСУ: В РФ сократили до 10 дней срок подготовки заключенных
Генштаб ВСУ: В РФ сократили до 10 дней срок подготовки заключенных
22 мая 2023 г. 08:16
Президент: Вопрос обеспечения инвестиций в возобновляемые источники энергии стоит на повестке дня и Азербайджана, и Литвы
Президент: Вопрос обеспечения инвестиций в возобновляемые источники энергии стоит на повестке дня и Азербайджана, и Литвы
22 мая 2023 г. 18:11
Госдеп: США продолжат давить на РФ, чтобы освободить своих граждан
Госдеп: США продолжат давить на РФ, чтобы освободить своих граждан
23 мая 2023 г. 08:59
Глава МВФ: Мировая экономика не столкнется с масштабной дедолларизацией
Глава МВФ: Мировая экономика не столкнется с масштабной дедолларизацией
24 мая 2023 г. 16:29
Байден заявил, что встретится с Си Цзиньпином
Байден заявил, что встретится с Си Цзиньпином
17 мая 2023 г. 20:59
В Азербайджане в пакет ОМС предлагается включить операции по удалению опухоли мозга
В Азербайджане в пакет ОМС предлагается включить операции по удалению опухоли мозга
19 мая 2023 г. 15:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi