Кулеба в Эфиопии встретился с представителями Африканского союза

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что совершил «первый в истории» визит в Аддис-Абебу — столицу Эфиопии. По его словам, в рамках своей поездки он провел ряд переговоров с представителями Африканского союза.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что совершил "первый в истории" визит в Аддис-Абебу - столицу Эфиопии. По его словам, в рамках своей поездки он провел ряд переговоров с представителями Африканского союза.

Об этом сообщает Report со ссылкой Газета.ру.

"Первый в истории визит в Аддис-Абебу, Эфиопия. Переговоры с председателем Африканского союза Азали Ассумани и председателем комиссии Африканского союза Муса Факи Мухаммадом", - написал Кулеба в Twitter.

Как указал глава МИД Украины, в рамках своего визита в Эфиопию, он подтвердил готовность Киева пойти на активизацию взаимодействия со странами континента. Он также добавил, что речь идет о взаимовыгодных отношениях, построенных на уважении друг к другу.