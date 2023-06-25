Кулеба: Украина сосредоточена на достижении целей контрнаступления

Действия Сил обороны Украины по освобождению всех оккупированных российскими захватчиками территорий нашей страны в ходе контрнаступления остаются в фокусе внимания высшего военного и политического руководства государства.

Действия Сил обороны Украины по освобождению всех оккупированных российскими захватчиками территорий нашей страны в ходе контрнаступления остаются в фокусе внимания высшего военного и политического руководства государства.

Как передает Report, об этом в Twitter написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Чиновник в этом контексте отметил поддержку стран-партнеров, которые оказывают помощь Украине в отражении полномасштабного вторжения РФ.

"Украина остается сосредоточенной на достижении целей своего контрнаступления на территории Украины при непоколебимой поддержке наших американских союзников", - отметил Кулеба.