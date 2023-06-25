О нас

Кулеба: Украина сосредоточена на достижении целей контрнаступления

Кулеба: Украина сосредоточена на достижении целей контрнаступления Действия Сил обороны Украины по освобождению всех оккупированных российскими захватчиками территорий нашей страны в ходе контрнаступления остаются в фокусе внимания высшего военного и политического руководства государства.
Другие страны
25 июня 2023 г. 08:11
Кулеба: Украина сосредоточена на достижении целей контрнаступления

Действия Сил обороны Украины по освобождению всех оккупированных российскими захватчиками территорий нашей страны в ходе контрнаступления остаются в фокусе внимания высшего военного и политического руководства государства.

Как передает Report, об этом в Twitter написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Чиновник в этом контексте отметил поддержку стран-партнеров, которые оказывают помощь Украине в отражении полномасштабного вторжения РФ.

"Украина остается сосредоточенной на достижении целей своего контрнаступления на территории Украины при непоколебимой поддержке наших американских союзников", - отметил Кулеба.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Kuleba: "Ukrayna diqqətini sürətli əks-hücuma yönəldib" 

Другие новости из категории

В США при перестрелке на вечеринке погибли 2 человека, еще 15 ранены
В США при перестрелке на вечеринке погибли 2 человека, еще 15 ранены
25 июня 2023 г. 07:23
Министр обороны: Германия не присоединилась к коалиции истребителей F-16
Министр обороны: Германия не присоединилась к коалиции истребителей F-16
25 июня 2023 г. 07:06
Взрыв в Запорожье, объявлена воздушная тревога
Взрыв в Запорожье, объявлена воздушная тревога
25 июня 2023 г. 04:19
Госдеп США: Блинкен обсудил события в России с Кулебой
Госдеп США: Блинкен обсудил события в России с Кулебой
25 июня 2023 г. 03:42
В Чили из-за наводнений ввели режим ЧС
В Чили из-за наводнений ввели режим ЧС
25 июня 2023 г. 03:14
Нетаньяху назвал события в России ее внутренним делом
Нетаньяху назвал события в России ее внутренним делом
25 июня 2023 г. 02:43
В Греции пройдут парламентские выборы с участием 30 партий и коалиций
В Греции пройдут парламентские выборы с участием 30 партий и коалиций
25 июня 2023 г. 01:42
Глава Пентагона обсудил Россию с коллегами из евротройки, Польши и Канады
Глава Пентагона обсудил Россию с коллегами из "евротройки", Польши и Канады
25 июня 2023 г. 00:58
МИД Израиля предостерег граждан от поездок в Россию
МИД Израиля предостерег граждан от поездок в Россию
24 июня 2023 г. 22:38
В Чехии разбился самолет, есть погибший
В Чехии разбился самолет, есть погибший
24 июня 2023 г. 22:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi