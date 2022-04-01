Кулеба: Украина готова к возможной встрече Зеленского и Путина в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган создал правильную атмосферу на переговорах делегаций Украины и Российской Федерации в Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган создал правильную атмосферу на переговорах делегаций Украины и Российской Федерации в Турции.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге в Варшаве.

"Мы благодарны президенту Турции за его усилия. Могу откровенно сказать, что именно благодаря тому, что он лично уделил внимание вопросу переговоров между Украиной и Россией, удалось перенести эти переговоры из Беларуси в Турцию. Это однозначно положительное решение. А также создать, на дипломатическом языке, правильную атмосферу на самих переговорах, потому что он обратился к участникам перед тем, как переговоры начались", - заявил Кулеба.

"И учитывая эти успехи турецкой дипломатии, безусловно, если ему удастся организовать встречу президентов Зеленского и Путина в Турции, то мы будем только приветствовать эту инициативу", - подчеркнул глава МИД.