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Кулеба: Трамп не решит конфликт в Украине ни за 24 часа, ни за 48 часов, ни за 72 часа

Кулеба: Трамп не решит конфликт в Украине ни за 24 часа, ни за 48 часов, ни за 72 часа Избранный президент США Дональд Трамп не сможет урегулировать конфликт в Украине "ни за 24 часа, ни за 48 часов, ни за 72 часа".
Другие страны
8 декабря 2024 г. 01:57
Кулеба: Трамп не решит конфликт в Украине ни за 24 часа, ни за 48 часов, ни за 72 часа

Избранный президент США Дональд Трамп не сможет урегулировать конфликт в Украине "ни за 24 часа, ни за 48 часов, ни за 72 часа".

Как передает Report, об этом экс-глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сказал в интервью газете Die Presse.

По его словам, победа политика в президентской гонке значит для Украины то же, что для любой другой страны Европы, — новую реальность, которую нужно принять и с которой предстоит работать. Хотя первые заявления и телефонные звонки Трампа наделали много шума, пока это только слова.

"Ясно, что быстрого окончания войны не будет. Это просто невозможно. Какой бы план ни разработал Трамп, ему придется пройти проверку реальностью", — сказал бывший глава МИД.

Напомним, что ранее в преддверии начала церемонии открытия собора Парижской Богоматери после реставрации во французской столице состоялась трехсторонняя встреча президента Франции Эмманюэля Макрона, лидера Украины Владимира Зеленского и будущего главы США Дональда Трампа.

Вскоре после этого украинский лидер опубликовал публикацию в соцсетях, в котором написал о желании закончить войну в стране как можно быстрее.

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Версия на азербайджанском языке Kuleba: Tramp Ukraynadakı münaqişəni nə 24 saata, nə 48 saata, nə də 72 saata həll edə bilməyəcək

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