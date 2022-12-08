Кулеба: США не против применения американского вооружения для возвращения Крыма

Соединенные Штаты не выступают против использования американского оружия для возвращения Крыма.

Соединенные Штаты не выступают против использования американского оружия для возвращения Крыма.

Как передает Report со ссылкой на Wall Street Journal , об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, Украина обязалась, что не будет применять оружие, предоставленное Вашингтоном, на территории России. Министр добавил, что это обязательство не распространяется на Крым, который международно признан украинской территорией.

"Если Крым и Донбасс будут под контролем Москвы, Украина никогда не пойдет на мирное соглашение с Россией. Украина вернет все свои территории, в том числе и Крым, как военным путем, так и дипломатическим", - подчеркнул Д. Кулеба.