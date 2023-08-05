Кулеба сравнил формулу мира с уставом ООН

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба связал с поддержкой международного права одобрение «формулы мира» украинского лидера Владимира Зеленского.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба связал с поддержкой международного права одобрение формулы мира украинского лидера Владимира Зеленского.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, в своем Twitter он отметил, что инициатива Киева соответствует резолюциям ГА ООН по ситуации в Украине.

"Формула мира в Украине — это, по сути, приведенный в действие Устав ООН. Его пункты полностью соответствуют соответствующим резолюциям ГА ООН, одобренным более чем 140 государствами. Поддержка формулы означает поддержку не только справедливого и прочного мира в Украине, но и международного права", - написал Кулеба.