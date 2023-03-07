Кулеба: Спецтрибунал для России поддерживают уже 30 стран

Создание специального трибунала для России за преступление агрессии поддерживают уже 30 стран.
Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в эфире телемарафона.
"Я рад сообщить, что стран (которые поддерживают спецтрибунал для России - ред.) уже 30. Присоединилась сегодня Греция к этой группе. На выходных было 29 стран. Я тогда сказал, что не сомневаюсь, что к следующей встрече этой группы будет еще больше участников, и уже видим, что это начало происходить", - заявил министр.
По его словам, присоединение к такой группе означает согласие с тем, что необходимо создать отдельный спецтрибунал для преследования России за преступление агрессии. Ее задачей является наработка юридических путей создания трибунала и решения юридических вопросов.