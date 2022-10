Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой МИД Франции Катрин Колонна.

Как передает Report , об этом он написал в Twitter.

"Я говорил со своим французским коллегой Катрин Колонна. Мы осудили российскую кампанию по дезинформации о "грязной бомбе" . Мы также скоординировали последующие шаги в нашей работе с другими странами в рамках ООН и МАГАТЭ, чтобы противостоять этой лжи и предотвратить любые операции России",- сказал он.