Кулеба провел телефонный разговор с Блинкеном

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонную беседу с государственным секретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонную беседу с государственным секретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном.

Как передает Report, об этом говорится на официальном Twitter дипломата.

Глава МИД решил сверить часы с руководителем американского Госдепа. Кроме координации шагов по вопросу санкций, стороны обсудили и проблемы украинского экспорта.

"Новые жесткие санкции США против РФ на подходе. Обсудили пути разблокирования украинского экспорта продовольствия и обеспечения глобальной продовольственной безопасности", - написал Кулеба.