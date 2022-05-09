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Кулеба провел телефонный разговор с Блинкеном

Кулеба провел телефонный разговор с Блинкеном Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонную беседу с государственным секретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном.
Другие страны
9 мая 2022 г. 03:46
Кулеба провел телефонный разговор с Блинкеном

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонную беседу с государственным секретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном.

Как передает Report, об этом говорится на официальном Twitter дипломата.

Глава МИД решил сверить часы с руководителем американского Госдепа. Кроме координации шагов по вопросу санкций, стороны обсудили и проблемы украинского экспорта.

"Новые жесткие санкции США против РФ на подходе. Обсудили пути разблокирования украинского экспорта продовольствия и обеспечения глобальной продовольственной безопасности", - написал Кулеба.

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Версия на азербайджанском языке Kuleba ilə Blinken arasında telefon danışığı olub

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