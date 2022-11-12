Дмитрий Кулеба призвал страны АСЕАН оказать поддержку поставкам украинского зерна

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны Юго-Восточной Азии принять все возможные меры для того, чтобы Россия не играла в "голодные игры" относительно поставок украинского зерна на мировой рынок.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны Юго-Восточной Азии принять все возможные меры для того, чтобы Россия не играла в "голодные игры" относительно поставок украинского зерна на мировой рынок.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом глава МИД заявил на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Д.Кулеба отметил, что глава МИД России Сергей Лавров не запрашивал встречи с ним. Он также подчеркнул, что Россия должна добросовестно подходить ко всем переговорам.