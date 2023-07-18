Кулеба призвал Россию прекратить играть в голодные игры

"Выходом из Черноморского зернового соглашения Россия использует голод как инструмент шантажа".

"Выходом из Черноморского зернового соглашения Россия использует голод как инструмент шантажа".

Как сообщает американское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба журналистам в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

"Россия медленно убивала "зерновое соглашение" от одного продления к другому. Вы должны знать, что в прошлом году, когда Черноморская зерновая инициатива была внедрена, мировые цены на продовольствие упали на 20%. Непродление соглашения означает, что цены по всему миру снова вырастут", – отметил Кулеба.

По его словам, такие регионы, как Африка и Азия, ощутят этот рост цен, и "это результат действий России".

Он добавил, что РФ "использует голод как инструмент", чтобы шантажировать весь мир и преследовать свои интересы. Министр призвал Россию "прекратить играть в голодные игры".