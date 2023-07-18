Кулеба призвал Россию прекратить играть в голодные игры

"Выходом из Черноморского зернового соглашения Россия использует голод как инструмент шантажа".
Как сообщает американское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба журналистам в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
"Россия медленно убивала "зерновое соглашение" от одного продления к другому. Вы должны знать, что в прошлом году, когда Черноморская зерновая инициатива была внедрена, мировые цены на продовольствие упали на 20%. Непродление соглашения означает, что цены по всему миру снова вырастут", – отметил Кулеба.
По его словам, такие регионы, как Африка и Азия, ощутят этот рост цен, и "это результат действий России".
Он добавил, что РФ "использует голод как инструмент", чтобы шантажировать весь мир и преследовать свои интересы. Министр призвал Россию "прекратить играть в голодные игры".