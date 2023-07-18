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Кулеба призвал Россию прекратить играть в голодные игры

Кулеба призвал Россию прекратить играть в голодные игры "Выходом из Черноморского зернового соглашения Россия использует голод как инструмент шантажа".
Другие страны
18 июля 2023 г. 06:17
Кулеба призвал Россию прекратить играть в голодные игры

"Выходом из Черноморского зернового соглашения Россия использует голод как инструмент шантажа".

Как сообщает американское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба журналистам в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

"Россия медленно убивала "зерновое соглашение" от одного продления к другому. Вы должны знать, что в прошлом году, когда Черноморская зерновая инициатива была внедрена, мировые цены на продовольствие упали на 20%. Непродление соглашения означает, что цены по всему миру снова вырастут", – отметил Кулеба.

По его словам, такие регионы, как Африка и Азия, ощутят этот рост цен, и "это результат действий России".

Он добавил, что РФ "использует голод как инструмент", чтобы шантажировать весь мир и преследовать свои интересы. Министр призвал Россию "прекратить играть в голодные игры".

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Версия на азербайджанском языке ФотоDmitro Kuleba: “Rusiya insanlarla aclıq oyunları oynamağı dayandırmalıdır”

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